Син показа обезглавената глава на баща си в Youtube: Сега той е в ада завинаги като предател на страната си

Мъж беше арестуван, след като показа обезглавената глава на баща си във видеоклип в YouTube, който след това беше свален.

Той е идентифициран като Джъстин Мон, на 32 години, от град Мидълтаун в окръг Бъкс в Пенсилвания, САЩ.

14-минутното видео в YouTube остана на сайта в продължение на шест часа. В него Мон изнесе рече срещу федералното правителство и Джо Байдън, преди да вдигне нещо, което изглеждаше като глава, пише Телеграф.

DailyMail.com цитира думите му: "Насилието е единственото решение за предателството на федералното правителство. Това е главата на Майк Мон, федерален служител от над 20 години и мой баща. Сега той е в ада завинаги като предател на страната си“.

Джъстин Мон е предложил голяма сума пари за всеки, който е готов да убие други държавни служители, включително високопоставени фигури като главния прокурор Мерик Гарланд. Мон беше арестуван малко след разпространението на записа.

Източници от правоприлагащите органи потвърдиха, че жертвата е намерена обезглавена и че видеоклипът в YouTube е част от разследването.

