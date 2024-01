Бивша подчинена заведе дело срещу шефа на WWE: Стори нещо ужасно с мен по време на тройка

Шефът на Световната федерация по кеч Винс Макменън отива на съд заради заведено срещу него дело за сексуално насилие от негова бивша подчинена, съобщиха медиите в САЩ.

Джейнъл Грант, която е работила в централата на WWE, е завела дело този четвъртък за това, че е била изнасилвана и сексуална експлоатирана от Макменън.

В обвинителния акт е посочено, че на 9 май 2020 г. Макменън се е „изходил“ върху нея по време на тройка с участието на друг мъж. Името на кеч федерацията също е замесено, тъй като по думите на Грант Макменън ѝ обещал „ударно кариерно развитие“, след което започнал да я експлоатира сексуално и да я праща като ескорт при други мъже от компанията. В обвинителния акт, официално входиран във Федералния съд в Кънектикът, в близост до централата на WWE в Стамфорд, е записано още, че през 2021 г. Макменън и негов съдружник, чието име не се упоменава, са „заключили Грант в офис, където са се редували да я изнасилват“.

Джейнъл Грант е разказала, че се запознала с Макменън през 2019 г. в особено труден период за нея, когато изгубила родителите си и освен това имала сериозни финансови затруднения. Тя допълва още, че Макменън понякога е записвал на видео интимните им отношения, които впоследствие разпращал на хора във и извън WWE.

Задържаха перверзен мениджър на елитна хотелска верига, оказал се сериен изнасилвач и маниак на женски крака

Връзката им приключила през 2022 г., когато Линда, съпругата на Макменън, разбрала за аферата им. Тогава шефът на кеч федерацията я уволнил от компанията, но преди това настоял тя да подпише официално споразумение, че няма да разгласява нищо от случилото се между тях, което в крайна сметка била принудена да подпише „под натиск“.

Джейнъл Грант твърди още, че е получила и наранявания по време на сексуалните си отношения с Макменън, тъй като доста често той използвал секс играчки в спалнята.

Vince McMahon was accused of sexual assault and sex trafficking in a lawsuit filed Thursday.



Former WWE staffer Janel Grant alleges that McMahon made her create “personalized sexual content” for a WWE superstar he wanted to re-sign, reported to be Brock Lesnar by the Wall Street… pic.twitter.com/dbQw3MyATH