В Алабама беше изпълнена смъртна присъда чрез задушаване с азот

Американският щат Алабама екзекутира осъден на смърт чрез задушаване с азот - нещо което се случва за първи път и беше разкритикувано предварително от ООН като съпоставимо с форма на мъчение, предадоха световните агенции.

Осъденият на смърт беше Кенет Юджийн Смит. Присъдата му беше потвърдена през 1996 г. заради убийството на жена, поръчано от нейния съпруг.

“I’m leaving with love, peace and light,” were his last words. And then Kenneth Smith writhed & thrashed as the state suffocated him. Shame on us. https://t.co/IDzSc1Rcd9

Кенет Юджийн Смит бе екзекутиран в затвора в Атмор. Смъртта му е настъпила в 20,25 ч. местно време вчера (2,25 ч. по Гринуич днес), 29 минути след началото на екзекуцията, обяви главният прокурор на Алабама Стив Маршал.

Екзкуцията на Смит беше първата в САЩ за годината. Миналата година бяха изпълнени 24 смъртни присъди, всички с помощта на летална инжекция. За първи път от повече от 40 години за екзекуция в САЩ се използва нов метод.

На 17 ноември 2022 г. беше направен първи опит да бъде екзекутиран Кенет Смит със смъртоносна инжекция, но екзекуцията беше анулирана в последния момент, тъй като интравенозната система, с която да се влее смъртоносният разтвор в организма на Смит, не можа да бъде поставена рамките на отреденото от закона време.

Алабама е един от трите американски щати, разрешаваща екзекуция чрез задушаване с азот, при което смъртта настъпва от хипоксия, или недостиг на кислород.

Върховният комисариат на ООН за човешките права заяви на 16 януари, че е обезпокоен от използването на този необичаен и неизпитан метод, така наречената хипоксия чрез азот.

"Това може да представлява мъчение или друго жестоко или деградиращо отношение", заяви тогава говорителката на Върховния комисариат Равина Шамдасани и призова за отлагане на този вид екзекуция.

При използването на азот протоколът не предвижда упойване на осъдения на смърт, докато Американската ветеринарна асоциация препоръчва да се дава упойващо вещество на животните, евтаназирани по този начин, припомни говорителката на Върховния комисариат.

Всички опити на Кенет Смит да обжалва присъдата бяха отхвърлени. Последният опит беше направен в сряда и беше отхвърлен от Върховния съд на страната.

В САЩ ще екзекутират осъден на смърт чрез нов метод, считан за брутален и нехуманен

Кенет Смит убил заедно със съучастник през 1988 г. Елизабет Дорлийн Сенет, на 45 години, по поръчка на съпруга й Чарлз Сенет, пастор, който бил силно задлъжнял и изневерявал на съпругата си. Убийството било замаскирано като обир, който уж приключил не както трябва. След това съпругът се самоубил, но полицията успяла да стигне до убийците на жената. През 2010 г. Джон Форест Паркър, съучастникът на Кенет Смит, беше екзекутиран също, предаде БТА.

Смъртното наказание е отменено в 23 американски щата. В 6 щата има мораториум.

NEW: Over the dissents of 3 justices, the U.S. Supreme Court won’t stop Alabama tonight from killing Kenny Smith by forcing him to inhale nitrogen gas — suffocating him — even if he chokes on his own vomit. This untested, mad-scientist experiment will be a first in U.S. history. pic.twitter.com/yTgpNy8WQc