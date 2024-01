Наводнения и евакуация заради дъждовете в Тексас и Калифорния

Проливни валежи в САЩ снощи предизвикаха наводнения в Тексас, а властите в Калифорния издадоха предупреждения за евакуация заради потенциални кални свлачища в някои части на окръг Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Според Националната метеорологична служба в някои части на Сан Антонио са паднали до 12,7 сантиметра дъжд от неделя вечерта. Проливни дъждове се изляха и над Хюстън, Далас, както и в различни части на Северен и Източен Тексас.

Междувременно обилните валежи, съпроводили бурите през уикенда в Южна Калифорния, наводниха улици и магистрали и повалиха дървета.

Предупреждения за наводнения бяха издадени за района около залива на Сан Франциско и крайбрежието на окръг Сан Диего, както и за източните планини и пустини. Внезапни наводнения заляха домове и преобърнаха автомобили в град Сан Диего.

В цялата страна тази седмица продължават зимните условия, посочва АП. Според Националната метеорологична служба в части от Калифорния и Тексас потенциално силните валежи се очаква да продължат.

