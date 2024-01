24-годишната дъщерята на Снуп Дог получи инсулт

© Getty images

Дъщерята на рапъра Снуп Дог - Кори Броудъс, получи тежък инсулт на 24-годишна възраст, съобщават американски медии. В четвъртък Броудъс сподели в "Инстаграм" новината на своите 657 000 последователи, като качи снимка, на която лежи в болнично легло.

"Тази сутрин получих тежък инсулт. Започнах да плача, когато ми казаха. Аз съм само на 24 години. Какво съм направила в миналото си, за да заслужа всичко това", написа Броудъс.

В отговор на приятелите, които ѝ изпратиха добри пожелания в Инстаграм, Броудъс написа: "Обичам ви, обичам ви".

Кори Броудъс също е и главен изпълнителен директор на марката за грим Choc Factory Co. Тя е едно от трите деца, които Снуп Дог споделя със съпругата си Шанте. Двойката има и двама сина - 29-годишния Корде и 26-годишния Кордел.

Бащата ѝ - рапърът Снуп Дог, чието истинско име е Калвин Кордозар Бродус младши, стана известен след издаването на дебютния си хитов албум Doggystyle през 1993 г., продуциран от д-р Дре. Известен е най-вече с хитовете си "Sweat", "Drop It Like It's Hot" и "Signs" - съвместна песен с Джъстин Тимбърлейк.

