Арктически студ в САЩ

Зимна буря донесе ледени ветрове и обилен снеговалеж в много райони на САЩ. Хиляди домакинства останаха без ток, много пътувания са отменени.

Бурите ще бъдат последвани от арктически студ през уикенда, като температурите ще паднат до -45° в някои райони.

Измериха минус 78 градуса в САЩ

В Айова снежната покривка достигна 25 см, а синоптиците определиха времето в щата като „животозастрашаващо“.

В щата претендентите за номинацията на Републиканската партия за президентските избори отмениха предизборните си прояви три дни преди гласуването в щата. Това е първата надпревара от изборите в отделните щати, на които партиите определят своя кандидат за общите избори през ноември.

Националната метеорологична служба предупреди за опасно време в почти всички щати – в събота се очакват обилни снеговалежи от далечния запад (Орегон) чак до най-източните райони (Мейн).

В петък голяма част от северните райони на Средния Запад бяха обхванати от снежни бури с обилни снегове и силни ветрове със скорост до 96 км/ч. Националната метеорологична служба предупреди, че се очаква те да продължат и в събота.

Екстремното време наложи отмяната на повече от 2000 полета в петък. Близо 200 000 души са без ток, като най-засегнати са Мичиган и Уисконсин.

