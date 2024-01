Звезда от "Кобра 11" и "Индиана Джоунс" загина трагично

Трагично загина любима на милиони киномани звезда. При самолетна катастрофа загуби живота си Крисчън Оливър.

Той е разпознат сред жертвите на самолетна катастрофа на Карибите, при която загинаха и дъщерите му на 10 и 12 години.

51-годишният Кристиан Клепсер, който се наричаше с артистичното име Крисчън Оливър, е загинал при инцидента, заедно с децата си Мадита и Аник. Пилотът на самолета Робърт Сакс също е загинал.

Известен диджей загина трагично по време на почивката си на остров Бали

По време на кариерата си Клепсер се появява в големи филми като Speed ​​Racer и Valkyrie и наскоро участва в последната част от франчайза на “Индиана Джоунс”.

Оливър ще се появи в предстоящия филм Forever Hold Your Peace, който той също продуцира и току-що засне последните си сцени на 20 декември.

Тъжната вест за гибелта на актьора и децата му заля мрежата от съболезнования. Режисьорът на последния му филм, Ник Лайън, отдаде почит на Оливър, публикувайки снимка в последния им снимачен ден, казвайки: „Говорихме за продуцирането на филм заедно от години и най-накрая го направихме! Благодаря ти, че си страхотен колега, актьор и приятел”.

Според местни съобщения той е пристигнал с дъщерите си в Карибите на 26 декември.

Два дни преди смъртта си Оливър публикува снимка, показваща плаж в тропическа обстановка с надпис: „Нека любовта управлява. Желая на всички ви най-доброто за 2024 г.

Бившата съпруга на Оливър, Джесика Муроз, преди това е работила като базиран в Лос Анджелис шоубизнес репортер за германски медии.

След излизането на Speed ​​Racer от 2008 г., в който той играе един от антагонистите, Snake Oiler, той говори за това, че най-накрая може да си позволи Harley-Davidson и да си купи Buick Centurion от 1972 г. приблизително по същото време.

„Те ​​бяха част от моята американска мечта, това, което ние, европейците, и това, с което израснах, си представях: големите открити пространства и свободата. И това е, което тази красива машина все още означава за мен”, споделя звездата.

Във видео от трагичната катастрофа се чува запис на човек, който казва: „Самолетът се разби! Обадете се на бреговата охрана!

Hollywood actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as victim of Caribbean plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and pilot | Daily Mail Online https://t.co/X4n2vKnWU6