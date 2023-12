Затвор за ютюбър - умишлено разбил самолета си за гледания онлайн

Осъдиха на шест месеца затвор ютюбър и бивш олимпийски сноубордист, след като умишлено разбил самолет заради гледания онлайн, а след това излъгал американските следователи, предава БТВ.

През ноември 2021 г. 30-годишният Тревър Джейкъб излетял от летище в Санта Барбара, Калифорния със самостоятелен полет с монтирани на самолета камери. По време на полета той катапултирал от самолета със селфи стик в ръка и се приземил с парашут.

Самолетът се разбил в националната гора Лос Падрес, Калифорния 35 минути след излитането, като се предполагало, че става дума за инцидент. Джейкъб се отправил пеша към мястото и възстановил заснетия материал.

Той заснел цялата ситуация и e публикувал на 23 декември 2021 г. със заглавие „Разбих самолета си“. Видеото съдържало реклама на компания за производство на портфейли, заявяват прокурорите. То е натрупало почти три милиона гледания, преди да бъде премахнато.

Ютюбърът съобщил за катастрофата на Националния съвет за безопасност на транспорта, откъдето заявиха, че Тревър Джейкъб е отговорен за запазването на останките. По-късно ютюбърът твърдял, че не знаел местоположението на инцидента.

„Той го е направил, върнал се е с хеликоптер, обезопасил е и е извадил останките, които по-късно е унищожил“, се казва в споразумението за признаване на вина. В същото споразумение ютюбърът заявил, че е заснел видеото като част от сделка за продуктово спонсорство.

Джейкъб „най-вероятно е извършил това престъпление, за да генерира отразяване в социалните медии и новините и за да получи финансова изгода. Този вид „смело“ поведение не може да бъде толерирано“, заявяват федералните прокурори в Калифорния.

