Акула уби жена пред очите на 5-годишната ѝ дъщеря

Жена почина, след като акула откъсна крака й пред очите на петгодишната й дъщеря, пише Mirror.

Видеоклип, заснет от плажа, показва последиците от ужасяващия инцидент, докато жертвата лежи на пясъка, след като спасители са я извадили от водата. Въпреки бързата реакция на спасителите тя е починала от кръвозагуба. Жената е идентифицирана на място като 26-годишната Мария Фернандес Мартинес Хименес.

Дъщеря й по чудо избегнала наранявания, въпреки че била до нея във водата край плажа Мелаке в щата Халиско на тихоокеанското крайбрежие на Мексико, на около 450 мили северно от Акапулко.

Властите предупредиха местните жители и посетителите да стоят далеч от водата след трагедията.

Доброжелатели оставиха цветя за жертвата на импровизиран олтар, издигнат на плажа на мястото, където тя загина. Служители на Гражданска защита и пожарникари в община Сиуатлан, част от която е плажът Мелаке, казаха в съобщение след инцидента: „Нашите служители извършваха дейности по поддръжка по време на събитие за плуване в залива, когато получиха сигнали за човек, който е бил имаха проблеми с излизането от морето. Когато стигнаха до района, те откриха жена, която беше безжизнена с ампутиран един от краката й, очевидно след нападение от акула“, пише още Телеграф.

A Mexican woman died after she was severely bitten in the leg by a shark in the Pacific Ocean off the beach town of Melaque, Jalisco, Mexico | #sharkattack #Mexico pic.twitter.com/rkZVgN3kjC