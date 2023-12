Почина прочутият американски фотограф Елиът Ъруит

Американският фотограф Елиът Ъруит, известен с ироничните си снимки на хора и кучета, както и със запомнящите се кадри на популярни личности, почина на 95-годишна възраст, предаде АФП, като цитира съобщение на агенцията "Магнум".

"Той почина тихо в дома си, заобиколен от семейството", се казва в публикация в социалната мрежа Екс (доскоро известна като Туитър) на фотографска та агенция, основана през 1947 г.

Според в. "Ню Йорк таймс" кончината на Ъруит е настъпила в сряда в жилището му в Манхатън.

"To me, photography is an art of observation. It's about finding something interesting in an ordinary place"



We are deeply saddened to hear that French-American photographer Elliott Erwitt has passed away, aged 95. pic.twitter.com/XYAakkDPnH