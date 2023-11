Брутално: Българка уби съпруга си в САЩ

Жестоко убийство потресе Аризона.

Българка е арестувана за насилствената смърт на съпруга си в градчето Гилбърт, съобщава полицията.

51-годишната Иванка Колева е обвинена за зверството, станало вечерта на 22 ноември. Този година американците отбелязаха Деня на благодарността, който не е фиксиран с точна дата, на 23 ноември.

Униформените открили тялото на 49-годишния Стефан Колев на кръстовище близо до кръстовище недалече от семейния им дом.

Според полицейския доклад Стефан е прострелян многократно и по тялото му има много рани от пробождания с нож. Иванка закупила пистолет два дни преди зверството, като към момента е доказано, че именно с това оръжие е извършено престъплението.

Иванка Колева е задържана в ареста, като за пускането и под гаранция са необходими милиони долари.

