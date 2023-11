Жена обяви, че е била упоена и след това изнасилена от музикален продуцент в хотелската му стая

Бившият директор на наградите „Грами“ и музикален продуцент Нийл Портнау (на снимката) беше обвинен тази сряда от жена, че е била изнасилена от него в хотел в Ню Йорк през 2018 г., съобщиха световните агенции.

Портнау, който се оттегли от поста през 2019 г., получи официално обвинението си във Върховния съд на щата Ню Йорк от жена, чиято самоличност не беше разкрита.

Жената, пуснала жалбата до съда, е записана в документацията като „инструменталистка, родена извън пределите на САЩ“. Именно там е уточнено, че деянието е било извършено през 2018 г.

В обвинението си жената е написала, че се запознала с Портнау през въпросната 2018-а година, когато е уредила интервю с него в хотелската му стая.

По думите ѝ той ѝ предложил питие, което тя приела, но след него „почти веднага изгубила съзнание“. Тя допълва, че през времето, в което е била в несвяст, „се е пробуждала на няколко пъти, докато Портнау я изнасилвал“.

От Академията, връчваща престижните музикални награди, така и говорител на Портнау, отхвърлиха обвиненията на жената и ги определиха като „фалшиви“.

През 2018-а година Портнау завихри скандал в музикалната индустрия, когато на критиките защо няма толкова женски номинации, той отвърна, че „жените трябва да се постараят повече“, припомня в-к „Ню Йорк таймс“.

