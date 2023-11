Осъдиха 75-годишна учителка, принуждавала 14-годишен ученик да прави секс

Бивш учител от щата Уисконсин е осъден на 10 години затвор за многократно сексуално посегателство над тийнейджър в мазето на частно баптистко училище.

Първоначално 75-годишната Ан Нелсън-Коч бе осъдена на максимум 624 години зад решетките.

Но на 27 октомври съдията от Окръжния съд на окръг Монро Ричард Радклиф произнесе десетгодишната присъда на Нелсън-Кох, съобщи окръжният прокурор на окръг Монро Кевин Кронингер.

След излизането си от затвора тя ще бъде под надзора на Министерството на поправките на Уисконсин в продължение на 15 години.

През април 2022 г. властите обвиняват Нелсън-Коч, че е принудила 14-годишен ученик да прави многократно секс по време на учебните часове през учебната 2016-2017 г., се посочва в съобщение на полицейското управление в Тома.

По време на нападенията Нелсън-Коч работи в баптистката академия на Тома.

През август съдебно жури я признава за виновна по 25 обвинения в сексуално посегателство срещу дете, подмамване на дете, разкриване на гениталии, разкриване на интимни части и сплашване на жертвата.

Според наказателното обвинение, получено от Milwaukee Journal-Sentinel, Нелсън-Коч е нападала сексуално 14-годишно момче многократно през учебната 2016-17 г. в училището.

Според Milwaukee Journal-Sentinel нападенията са спрели, когато Нелсън-Коч е напуснал училището, се казва в жалбата.

Българинът, изнасилил момичета в Лондон, поискал едното да си направи селфи след половия акт

При определянето на присъдата съдията заяви, че въздействието на Нелсън-Кох върху жертвата и семейството ѝ е "утежняващ фактор", според съобщението на полицейското управление на Тома.

Въпреки това той заяви, че предполагаемият характер на Нелсън-Коч е смекчаващ фактор, като описа осъдения престъпник като "мил", "безкористен", "даряващ" и "трудолюбив", се казва в съобщението на полицейското управление.

Съдията заяви, че човек с образователната и трудовата история на Нелсън-Коч "не е човек, който обикновено попада в системата на наказателното правосъдие, изправен пред 600 години затвор", се казва в съобщението на полицейското управление.

Помощник-окръжният прокурор Сара Скайлс, която се занимава с обвинението по случая, категорично не е съгласна с това.

Окръжният прокурор "атакува липсата на разкаяние или разкаяние у Нелсън-Коч, наричайки маскарада на добродетелта на Нелсън-Коч "пресметнат опит да прикрие хищническите си наклонности" - се казва в съобщението на полицейското управление.

"Скайлс заяви, че щетите, които Нелсън-Коч е нанесла с ужасяващите си действия, не могат да бъдат възстановени, но могат да бъдат компенсирани чрез справедлива присъда", се казва в съобщението на полицейското управление.

Скайлс твърди, че дългата присъда е необходима, за да се "гарантира, че сериозността на сексуалното посегателство срещу дете в училище и болката, понесена от жертвата, няма да бъдат омаловажени", се казва още в съобщението.

По време на изслушването за произнасяне на присъдата бащата на жертвата заяви, че синът му е излязъл публично, за да се увери, че Нелсън-Коч не може да нападне други деца.

Той поискал от съдията присъда, която да остави Нелсън-Коч в затвора до края на живота ѝ.

Впоследствие съдия Радклиф наложи 10-годишна присъда, последвана от 15 години надзор. След осъждането ѝ за тежко престъпление Нелсън-Коч е освободена, за да изчака произнасянето на присъдата, въпреки възражението на прокуратурата. Но на 27 октомври бившата учителка е задържана след произнасянето на присъдата, за да започне да излежава наказанието си, пише Дарик.

След произнасянето на присъдата прокурор Скилс похвали младата жертва, като каза: "Приветствам го за смелостта му. Без неговата смелост Нелсън-Коч все още щеше да е в обществото."

Според страницата на Нелсън-Коч във Facebook към 14 август 2017 г. тя е била "във връзка".

През 1966 г. завършва гимназия "Ню Хемптън" в Ню Хемптън, Айова, а на страницата ѝ пише, че е учила асистенция в медицински кабинет в Purdue Global.

Започва работа в Баптистката академия на Тома на 1 февруари 2016 г., пише на страницата ѝ във Facebook.

Female teacher Anne Nelson-Koch, 75, is sentenced to 10 years in prison for sexually assaulting Wisconsin boy, 14: Faced up to 600 years for repeated assaults in basement of Baptist private school

Anne Nelson-Koch worked at the Tomah Baptist Academy located in Tomah, Wisconsin pic.twitter.com/TKwt2olnqa