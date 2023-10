Нашенец се оказа в центъра на съдебен процес за кражбата на преносимия компютър на председателката на американския Конгрес Нанси Пелоси по време на щурма на Капитолия на 6 януари 2021 година, съобщава "Телеграф".

Сънародникът ни натопил гаджето си за престъплението пред ФБР, съобщават американски медии. Майкъл Проданов разпознал обвиняемата Райли Джун Уилямс на кадри от видеозаписи и веднага докладвал престъплението на федералните власти. Срещу Райли Джун Уилямс са повдигнати обвинения за участие в бунта, при който поддръжници на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския нахлуха в сградата на Конгреса.

Райли Джун е осъдена на три години затвор за участие в бунта от 6 януари, но е оправдана за кражбата на преносимия компютър на демократката Пелоси. Първоначално очевидци свидетелствали, че Райли Джун Уилямс е имала за цел да продаде лаптопа на руски агенти, но това така и не се доказало.

Нашенецът Майкъл Проданов, който живее в Ню Джърси пък разказал, че е идентифицирал бившата си на кадри от погрома в Капитолия и незабавно е съобщил всички факти, с които разполагал на ФБР. Според него Райли Джун ясно заявила, че ще предаде крадения компютър на руски гражданин.

Разследващи обявили, че Уилямс е избягала след щурма, но адвокатът й заявил, че тя искала да се измъкне от гаджето си, което я малтретирало. Райли Джун също отправила тежки обвинения срещу Проданов в социалните мрежи. На помощ се притекъл и бащата на Райли Джун - Сайръс “Сай” Сандърс и двамата започнали да публикуват постове, в които обяснявали, че Проданов е руснак, който преследвал маниакално американката.

