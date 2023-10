Погребват мъж, починал преди 128 години

Американец ще бъде погребан 128 години след смъртта му. През цялото това време тленните му останки са били изложени зад витрина в погребален дом в Пенсилвания, съобщава SkyNews.

Стоунмен Уили умира в местен затвор през 1895 г. от бъбречна недостатъчност. Той попада зад решетките след като е арестуван за джебчийство. При ареста той се представя под фалшиво име и така самоличността му остава неизвестна в продължение на много години, а властите не успяват да се свържат с негови роднини.

Уили е бил случайно мумифициран от гробар, който е експериментирал с нови техники за балсамиране.

Облечен в костюм с папийонка, над столетие тялото му лежи в ковчег в погребалния дом. Косата и зъбите на покойника са непокътнати от времето, а плътта му прилича на обработена кожа.

Сега с помощта на открити исторически документи самоличността му е идентифицирана и името му ще бъде изписано върху надгробния му камък, когато тялото му бъде погребано. Планирано е това да стане на 7 октомври.

„Ние не го наричаме мумия, наричаме го "нашия приятел Уили“, каза директорът на погребалния дом Кайл Бланкенбилър, цитиран от Darik.

Ковчегът на Стоунмен Уили беше пренесен на мотоциклетна катафалка, като част от парада за града. Така най-сетне мъжът ще намери вечен покой.

