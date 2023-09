Хаос и анархия по улиците на Филаделфия, масови арести на тийнейджъри

От два дни улиците на Филаделфия приличат на бойно поле. От следобедните часове във вторник до днес стотици тийнейджъри излязоха по улиците на американския град, за да протестират срещу решение на съда да не повдига обвинение на полицай, който застреля шофьор при проверка.

В един момент обаче протестите преляха в криминални набези и редица магазини в града, сред които и на гиганта „Apple“, бяха щурмувани от недоволните, които започнаха да изнасят част от стоката.

Just in: Apple and many stores in Philadelphia being looted. Philly is fallen! #Philadelphia #PA #looting pic.twitter.com/hnfpAJhvIp