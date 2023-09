Откриха наркотици в детска ясла в САЩ, едно дете почина

Килограм фентанил е открит под завивките на креватчетата в детска ясла в Ню Йорк. Опасното лекарство, определяно и за мощен наркотик, е причина за смъртта на дете на годинка, а други три са постъпили в болница, съобщава Би Би Си.

Починалият Никълъс Доминичи е посещавал детското заведение само от седмица. По случая са повдигнати обвинения за убийство и притежание на наркотици на двама души. От полицията посочват, че децата са на възраст от осем месеца до две години и най-вероятно са вдишвали фентанил в детската градина.

На трите деца, постъпили в болница, е дадено лекарство, което се използва за преодоляване на предозирането с опиати, предава бТВ.

При претърсването на стаята за отдих в детския център полицията е открила един килограм фентанил, скрит под завивките на креватчетата, в които са спели децата, съобщи главен детектив Джоузеф Кени в понеделник. Твърди се, че следователите са открили и три преси, използвани за пакетиране на дрога.

Собственичката на помещенията в Бронкс, Грей Мендес (36 г.) и нейният наемател, Карлисто Асеведо Брито, са изправени пред федерални обвинения за "притежание и разпространение на наркотици, довели до смърт“, съобщиха федералните прокурори.

„Твърдим, че подсъдимите са отровили четири бебета и са убили едно от тях, защото са ръководили група за разпространение на наркотици от детски център. Дневният център е място, където децата трябва да бъдат в безопасност, а не заобиколени от наркотик, който може да ги убие за миг“, каза прокурорът на Манхатън Деймиън Уилямс.

Според полицията дрогата, открита в центъра, може да убие 500 000 души.

Фентанилът е синтетичен накротик, който е 50 пъти по-мощен от хероина. В последните години той е причина за рязко увеличаване на смъртните случаи от наркотици в САЩ.

Записи от камерите за наблюдение и телефонни разговори показват, че собственичката на центъра се обадила на съпруга си, след като установила, че децата са зле, преди да се свърже с 911.

Съпругът ѝ пристигнал и изнесъл няколко пълни пазарски чанти от детската стая, посочват разледващите.

Властите все още издирват мъжа, за когото се смята, че е съучастник.

Според адвоката на Грей Мендес тя не е знаела, че в детската стая се съхраняват наркотици.

„Единственото ѝ престъпление е това, че е дала помещението под наем на някой, който е имал килограм фентанил“, казва Андрес Аранда, цитирана от ABC News.

Разследването показва, че наемателят г-н Брито е братовчед на Грей Мендес.

И двамата заподозрени са задържани без право на гаранция, защото се смята, че може да опитат да избягат. Всеки от тях може да бъде осъден на доживотен затвор.

