Акула захапа сърфист по лицето

38-годишен мъж е бил откаран в болница, след като е бил нападнат от акула край бреговете на Флорида.

Мъжът, който е от Северна Каролина, е сърфирал, когато в един момент бил нападнат от морския хищник.

Акулата е захапала жертвата си за дясната буза, между ухото и окото. Инцидентът е станал, когато сърфистът тъкмо е яхнал една от вълните. Тогава акулата го бутнала от сърфа и го захапала по лицето.

Мъжът е бил откаран незабавно в болница, няма опасност за живота му.

