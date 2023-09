Самолет се върна обратно заради пътник със стомашно неразположение, пилотът: Кула, имаме проблем от биологично естество

Обикновено всички сме чували как самолети са били принудени да правят аварийно кацане заради установен технически проблеми или лоши атмосферни условия. Полетът на „Делта еърлайнс“ от Атланта до Барселона обаче е малко по-различен.

Пасажерите от полет DL194 изживяха истински ужас, който бе определен от пилота като „проблем от биологично естество“.

В петък вечерта самолет Еърбъс А350, който лети от щата Джорджия до Испания, на практика се превръща в „летяща тоалетна“, както се изразиха международните агенции.

Два часа след излитането пилотът е принуден да се свърже с контролната кула заради възникнал инцидент на борда.

В самолета има пътник с диария, налага се да се върнем обратно в Атланта. Говорим за проблем от биологично естество. Останалите пътници настояват да се върнем, казва пилотът при радиовръзката си с кулата, в резултат на което самолетът каца в Барселона с 8-часово закъснение.

„Нашите екипи изчистиха самолета максимално бързо, за да отведем нашите клиенти до крайната им дестинация. Молим за извинение от пътниците за забавянето и създаденото неудобство по време на полета“, заяви в комюнике говорител на американската авиокомпания.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1