Почина звезда от сериала "Далас"

Почина звездата от култовия сериал "Далас" Гейл Хъникът. Актрисата изигра ролята на Ванеса Бомонт - любим на поколения зрители, съобщават световните медии.

Красавицата е почина миналата седмица, на 31-ви август, но до днес този факт не бе разгласяван.

Засега причините за фаталния ѝ край не са известни. Гейл бе на почтената възраст 80 години, но не е ясно дали смъртта е естествена, поради старост, или има други причини.

"Далас" се завръща

Гейл Хъникът става известна с ролята си на Ванеса Бомонт в култовата американска сапунена опера "Далас", както и с участието си в "Приключенията на Шерлок Холмс", припомня "Телеграф".

We remember Gayle Hunnicutt, who passed away August 31 at aged 80. Texas born Gayle played the role of Vanessa Beaumont on Dallas, mother of J.R's first born son James (Sasha Mitchell). Gayle starred on #Dallas from 1989-90. R.I.P. #Dallas45 pic.twitter.com/bLVzytcDhs

Милиони хора следяха отблизо събитията на семейство Юинг, затова сериалът "Далас" е една от най-популярните сапунени опери изобщо.

Gayle Hunnicutt, film and television actress best known for Dallas and films such as Marlowe, died on the 31st of August at the age of 80. RIP Gayle pic.twitter.com/XM9aD2gfnG