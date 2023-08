Професионален кечист почина внезапно на 36-годишна възраст

Професионалният кечис Уиндъм Ротунда, известен още като Брей Уайът, е починал в четвъртък, 24 август, на 36-годишна възраст. Това съобщиха от WWE.

Според запознати той е имал тежки здравословни проблеми от началото на годината, като някои твърдят, че се е заразил с Ковид-19, а от вируса е пострадало сърцето му. Според информациите той е починал от инфаркт.

Бившият шампион на World Wrestling Entertainment бе известен със завладяващите си изпълнения и невероятното си присъствие на ринга.

Внезапно почина известен кечист

Уайът е трикратен шампион на WWE.

Той е делил ринга със суперзвезди като Джон Сина, Ранди Ортън и Гробаря.

В своя профил в Туитър Дуейн Джонсън - Скалата сподели снимка от двубоя им и написа: „Сърцето ми е разбито."

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3