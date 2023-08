Стрелба в Калифорния: Бивш офицер застреля най-малко петима души в рокерски бар

Петима по последни данни са убитите при стрелба в рокерски бар в обитаемата селищна част на каньона Трабуко в американския окръг Ориндж, Южна Калифорния, съобщи каналът на телевизия Си Би Ес в Лос Анджелис, цитиран от Ройтерс.

По-рано ДПА информира за най-малко четири жертви, а в първите си информации Асошиейтед прес спомена за трима загинали. Ройтерс допълва, че ранените са шестима, предава БТА.

Шерифството на окръг Ориндж публикува в платформата "Екс" (бивша "Туитър"), че има "многобройни жертви".

Според ДПА представители на органите на реда са пристигнали в бара "Кук'с корнър" на улица "Сантяго Кениън Роуд" незабавно след получаване на сигнал за стрелбата - около 7:30 вечерта местно време снощи.

По информация от два източника, които агенцията не назовава, стрелбата е открита от пенсиониран полицай от окръг Вентура. По информация на Кей Си Ей Ел стрелецът е бил прострелян, но няма официално становище за състоянието му.

At least four people, including the shooter, are now reported dead after the shooting at the Cook’s Corner biker bar in Orange County, California tonight.



pic.twitter.com/V6K4fyQF4T