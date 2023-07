Фен заля с течност Карди Би по време на концерт, тя го удари с микрофон

Рапърката Карди Би хвърли микрофон по зрител от публиката, който я атакува с пълна с течност чаша по време на концерт в Лас Вегас в събота, предаде АФП, цитирано от БТА.

Око за око, микрофон за питие. Когато присъстващ на изявата ѝ хвърли чаша към нея, певицата не се поколеба: от сцената тя запрати микрофона към този свой фен, сочат видеозаписи, разпространени в социалните мрежи в неделя.

Карди Би е поредната изпълнителка, която стана мишена на подобна атака. Неотдавна в Ню Йорк певицата Биби Рекса беше уцелена и ранена в лицето от мобилен телефон, припомня АФП. Според съобщения в медиите по време на концерт на Пинк в Лондон мъж хвърли на сцената торбичка, съдържаща прахта от кремацията на майка му.

В събота Карди Би имаше концерт в Лас Вегас, когато пълната чаша полетя към нея.

Очевидно шокирана, но само за част от секундата, певицата отвърна, като хвърли микрофона си към нападателя - вероятно жена, и направи забележка, докато отговарящите за сигурността на рапърката си проправяха път към публиката.

В социалната мрежа "Екс", по-известна със старото си име "Туитър", много хора похвалиха реакцията на Карди Би. Според някои от потребителите е крайно време изпълнителите да реагират на хвърляни по тях предмети, допълва АФП.

