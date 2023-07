След 53 г. в затвора: освободиха най-младия последовател на Чарлз Менсън

Калифорнийският департамент за коригиране и реабилитация освободи след 53 години в затвора 73-годишната Лесли ван Хутен - най-младият последовател на серийния убиец Чарлз Менсън.

Тя излежаваше доживотна присъда за двойно убийство, съобщи Би Би Си.

Калифорнийката е едва 19-годишна, когато през 1969 г. е задържана, обвинена и призната за виновна за убийствата на съпрузите Лино и Роузмари Лабианка. По време на делото е установено, че Лесли е държала Роузмари Лабианка, докато останалите нападатели от "Семейството" я намушкали до смърт.

Самата ван Хутен също е нанесла прободна рана на жертвата, но експертизата е показала, че това е станало, след като жената е била издъхнала. Двойното убийство е извършено само дни, след като членове на сектата на Менсън са отнели живота на бременната в деветия месец холивудска актриса Шарън Тейт - съпруга на режисьора Роман Полански.

Адвокаткът на Лесли ван Хутен - Нанси Тетро, заяви, че тя е напуснала женския затвор в Калифорния рано вчера сутринта. По думите на защитникът, 73-годишната ван Хутен ще бъде под надзор през следващите 3 години, но се надява бързо да си намери работа. Лесли ван Хутен е освободена при шестия си опит, като предходните ѝ пет молби за предсрочно освобождаване са били отхвърляни от губернаторите на щата.

Самият Чарлз Менсън издъхна в края на ноември 2017 г. в затвора на 83-годишна възраст. Той прекара над 40 години в килия, след като през 1972 година щатът Калифорния въведе мораториум върху смъртното наказание и присъдата му бе заменена с доживотен затвор. За 40-те години, прекарани в строго охраняван затвор, Менсън е искал помилване 12 пъти и е получил 12 отказа, пише dir.bg.

