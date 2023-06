Вашингтон потъна в дим

Димна мъгла от продължаващите горски пожари в Канада покри емблематичните паметници на Вашингтон за втори път този месец.

Предупрежденията за качеството на въздуха във Вашингтон бяха в червената зона, което означава „нездравословно“ според Агенцията за опазване на околната среда, предава БНТ.

Димът от пожарите в Канада достигна Испания

Властите препоръчват на хората да ограничат излизането на открито.

Предупреждения за влошено качество на въздуха бяха отправени и за зоната от Уисконсин и северен Илинойс през Мичиган и Охайо до Ню Йорк, Вашингтон и Източното крайбрежие.

Причина за задушливия дим са горските пожари в Канада, които продължават да бушуват на огромни територии.

