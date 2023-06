Откриха предполагаеми човешки останки сред отломките на „Титан”

Извадиха отломки от подводницата „Титан” на сушата.

Сред тях са открити предполагаеми човешки останки, които ще бъдат изследвани и може да допринесат за установяване на причините за трагедията.

На публикувани кадри се вижда предмет, който прилича на носа на плавателния съд, както и други натрошени части, увити в бяло покривало.

Имплозия по време на експедиция до останките на кораба „Титаник” уби петимата пасажери на борда, предаде Нова.

Властите в Съединените щати обявиха, че започват независими разследвания на случилото се, в опит да хвърлят повече светлина върху причината за трагедията.

These is first images of titanic submarine implosion #Titan #Titanic #TitanicRescue #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/IDFeuHO68U