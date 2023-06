Булка овдовя час след сватбата си

Младоженец издъхна около час след сватбата си, съобщи NBC News.

Трагедията се е случила на 19 юни в щата Небраска, когато Тораз Дейвис внезапно е рухнал на земята след края на брачната церемония.

Екип на спешна помощ веднага е пристигнал на място и е откарал мъжа в болница, където е била констатирана смъртта му вследствие на кръвен съсирек.

A Nebraska groom died an hour after his wedding, friends say https://t.co/lvlOdJFh9n via @nbcnews