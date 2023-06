Затворник удари адвоката си, след като бе осъден на смърт

61-годишният Джоузеф Зилер удари адвоката си в съдебната зала, след като бе признат за виновен и осъден на смърт за това, че през 1990 г. е изнасилил и убил 11-годишната Робин Корнел заедно с нейната детегледачка Лиза Стори.

По време на делото подсъдимият поиска камерите да бъдат изключени и малко след това извика адвоката си Кевин Шърли, уж да му каже нещо, но вместо това заби лакътя си в лицето му и Шърли се стовари на земята.

Веднага след това трима охранители скочиха на Зилер и го повалиха на пода и малко по-късно го изведоха от залата, за да бъде оказана помощ на адвоката му.

Съдията по делото Робърт Банинг заяви, че Шърли се чувства добре. Самият Шърли впоследствие обясни пред канал Fox 4, че преди време е бил боксьор и е получавал далеч по-силни удари.

Няколко часа след инцидента Зилер е поискал делото по случая му да започне отначало, но съдията категорично отхвърлил искането му и потвърдил присъдата – смърт.

Convicted double-murderer Joseph Zieler elbows his attorney in the face ahead of his sentencing Monday. He was quickly tackled to the ground by bailiffs. pic.twitter.com/vkMmPXZbka