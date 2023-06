2 убити и 15 ранени след стрелба в Мичиган

Двама души са загинали, а 15 са били ранени, след като на голямо улично парти е избухнал бой, довел до стрелба в Сагинау, Мичиган, предава Си Ен Ен.



Според властите партито е било популяризирано в социалните мрежи, а полицията е разпръснала тълпата "многократно на различни места" преди инцидента, се казва в съобщение на полицията на щата Мичиган.

"Полицията е била наблизо и се е подготвяла да разпръсне тълпата на това ново място, когато многобройни обаждания на 911 са съобщили, че хора стрелят в тълпата приблизително", се казва в съобщението.

Властите заявиха, че "между участниците в партито е избухнала кавга, в резултат на която са били произведени изстрели. В отговор на това други хора от тълпата започнали да стрелят, като поразили няколко жертви. Докато хората бягали от мястото на инцидента, много от тях са били ранени, след като са били ударени от автомобили.

Според съобщението са били използвани най-малко пет оръжия от различен калибър и няма задържани заподозрени.

"Петнадесет души са били ранени от огнестрелно оръжие или са били ударени от автомобил. Две жертви - 19-годишен мъж и 51-годишна жена - са починали", се казва в съобщението.

"Няма продължаваща заплаха за обществото", се допълва в съобщението. "Това остава активно и продължаващо разследване."

