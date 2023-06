Байдън обсъди ситуацията в Русия с лидерите на Франция, Германия и Великобритания

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в е разговарял по телефона с лидерите на Франция, Германия и Обединеното кралство, докато бунтовниците от частната военна организация "Вагнер" се придвижват към Москва, след като по-рано днес те превзеха руския южен град Ростов на Дон, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

"Лидерите обсъдиха ситуацията в Русия. Те също така потвърдиха непоколебимата си подкрепа за Украйна", посочват от пресслужбата на Белия дом.

Байдън е бил информиран за развитието на ситуация в Русия от неговия екип по национална сигурност, посочиха още от Белия дом, добавяйки, че президентът ще продължи да бъде информиран през целия ден.

По-рано в събота държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън е провел разговори със своите колеги от Г-7. Външният министър на Турция Хакан Фидан пък е разговарял по телефона с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън, като двамата също са обсъдили събитията в Русия, посочи за Ройтерс източник от турското външно министерство.

По-рано в събота турският президент Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва е заявил пред руския лидер Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През в телефонен разговор, че Турция е готова да даде своя принос за разрешаване на ситуацията в Русия възможно най-скоро, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турското президентство. Двамата са обсъдили най-новите събития в Русия.

Реджеп Ердоган пред Владимир Путин: Трябва да се действа със здрав разум

Ердоган е откроил в разговора важността на това да се подходи със здрав разум спрямо ситуацията, съобщи Дирекцията по комуникации на президентството на Турция. "Ние, Турция, сме готови да дадем своя принос, за да разрешим ситуацията възможно най-скоро с мир и спокойствие", е казал Ердоган пред руския си колега.

