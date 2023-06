Хората в изчезналата подводница може да пият приспивателни, за да се „нокаутират“ и да спестят кислород

Петимата мъже, хванати в капан в подводница, изчезнала по време на разглеждане на забележителностите на Титаник, може да използват приспивателни, за да се „нокаутират“, за да могат да пестят кислород.

Туристическата подводница, управлявана от OceanGate, се управлява от кораб-майка на повърхността, но обезпокоително е, че целият контакт с кораба е изгубен около един час и 45 минути след гмуркането.

Хамиш Хардинг, британски милиардер, и баща и син Шахзада Дауд, 48, и Сюлейман Дауд, 19, от едно от най-богатите семейства в Пакистан, са на борда на подводницата, заедно с френския изследовател Пол-Анри Наржеоле и изпълнителния директор на OceanGate Стоктън Ръш.

В момента се провежда мащабна операция по търсене и спасяване в средата на Атлантическия океан, след като плавателният съд изчезна по време на гмуркане до потъналия кораб “Титаник“ в неделя - но времето изтича.

Имат достатъчно кислород, за да издържат до утре около обяд, а сега полковник Тери Виртс, приятел на Хамиш, сподели какви техники могат да използват, за да спасят ценния ресурс, предава "Дарик".

Тери казва: „Да останеш спокоен, това е най-трудното нещо. Това, което някой ми беше споменал, е, че един от протоколите ще бъде екипажът да приема лекарство за сън, приспивателни, просто да се нокаутират. Това забавя сърдечния ви ритъм, намалява консумацията на кислород и тогава капитанът ще остане буден и ще бъде човекът, който блъска по стените. Не съм сигурен дали това е, което правят, но каквото и да направите, за да останете спокойни, би било много важно, защото не само ви помага да останете спокойни и да вземате интелигентни решения, което не е лесно в ситуация като тази, но също така ви позволява да дишате по-малко кислород, което е ключово нещо, това е ограничаващият фактор, както го разбирам. Това е, което определя колко часа живот им остават, е тяхната консумация на кислород. Това, което казвах е, че наистина добрата новина е, че нямаме лоши новини. Те са загубили комуникацията, това е лоша новина, но не сме чули смазващ шум от смачкване или експлодиране на корпуса.

„Ако наистина чуват трясък, това означава, че екипажът е жив и в съзнание и се опитва да бъде спасен, което е просто впечатляваща новина. Само защото са живи, те все още трябва да ги намерят, което не е лесно и когато ги намерят, трябва да разберат защо са заседнали и не могат да се качат, и когато разберат това, трябва да ги извадят. Има много въпроси, на които все още трябва да се отговори. Мисля, че с нашия екип от брегова охрана и флота, и канадското правителство, и частни компании, има армада от кораби и самолети, които им помагат, което е страхотно.“

Изчезналата подводница: Остават по-малко от 30 часа преди кислородът да бъде изчерпан

Тери се присъединява към Хамиш в пътуване, чупещо световен рекорд, при което дръзкото дуо обикаля земното кълбо през северния и южния полюс през 2019 г. Той казва, че познава Хамиш като спокоен и събран, което е нещото, от което се нуждаеш като спътник, когато нещата се объркат по време на експедиция.

Тери продължава: „Описвам Хамиш като типичния британски изследовател, той определено е англичанин, той определено обича изследването, знаете, че е бизнесмен и мисля, че той върши тази работа само за да финансира изследователския си навик. Той и аз направихме летателна програма, наречена "Още една орбита". Прелетяхме над северния и южния полюс с бизнес самолет за дълги разстояния, за да поставим световен рекорд в обиколка на земята и успях да направя документален филм за това. Той е бил на дъното на океана, Марианската падина, летял е с космическата туристическа ракета на Джеф Безос миналата година, той е изследовател, член на Клуба на изследователите и това е, което го движи.

„Той иска да направи невероятни неща. Той изкачи връх Килиманджаро, обича да прави това, което е трудно, което не са правили много хора, и се надявам да научи нещо по пътя. Мисля, че това е много човешка емоция, не всеки е такъв, вероятно повечето хора не са такива, но ние, хората, винаги сме искали да изследваме. Той е човекът, с когото искаш да бъдеш. В Холивуд астронавтите и пилотите винаги крещят и т.н., това не е човекът, с когото искаш да отидеш в космоса. Това не е човекът, с когото искаш да летиш на мисия .“

“Той е много спокоен и това е човекът, който искате в подобна ситуация. За съжаление, в тази подводница не могат да направят нищо, няма почти никакви контроли, не можете да излезете и да поправите нищо, не можете да направите космическа разходка, буквално трябва да седите там и да чакате. Да бъдеш търпелив и да не правиш нищо не е качество за хората, които са съсредоточени върху изследването, и това е нещо, което ще трябва да се уверят, че го правят – защото ако спортуват или се движат твърде много, ще хабят кислород, а това не е трябва да го правят точно сега.“

