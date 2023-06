Уцелиха с телефон в лицето изпълнителка по време на концерт

Попзвездата Биби Рекса е била изведена от сцената по време на концерт в събота, след като е била ударена в главата от телефон, хвърлен от фен.

Звездата, която изнасяше концерт в Ню Йорк, падна на колене, когато "снарядът" се удря в главата ѝ, съобщават от Би Би Си, цитирано от Дарик.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR