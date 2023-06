Смерч вилня на плаж във Флорида, двама са ранени

Смерч в близост до Клиъруотър Бийч във Флорида излезе на сушата и помете вещите на хората, докато те бягат. Съобщава се за двама ранени.

Видео, публикувано на страницата на полицията във Фейсбук, се вижда как стихията обръща чадъри и вдига във въздуха различни предмети.

Зрелищни кадри на воден смерч в Маями

Кадрите са запечатали момента, в който водната струя се премества от океана към брега, а плажуващите започват да бягат.

По-късно местни медии съобщават, че двама души са потърсили лекарска помощ в най-близката болница. Те са с леки наранявания, след като са били ударени от летящи предмети, предаде БТВ.

Crazy tornado caught on video by a couple in Florida pic.twitter.com/k9xlsVgnEl