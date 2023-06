Глобална хакерска атака срещу САЩ

Министерството на енергетиката и няколко други институции в САЩ станаха мишена на глобална хакерска атака, извършена чрез слабо място в широко използван софтуер за прехвърляне на файлове, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

По-специално става дума за пропуск в сигурността на програмата MOVEit TRANSFER, от който хакерите са се възползвали и са "компрометирали" данни в две структури към енергийното ведомство, посочи то.

Засегнатите организации към министерството са университетският консорциум "Оук Ридж Асошиейтед Юнивърситис" (Oak Ridge Universities) и Пилотният завод за изолация на отпадъци (Waste Isolation Pilot Plant) - обект в Ню Мексико за депониране на ядрени отпадъци от отбранителния сектор.

