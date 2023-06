Масова стрелба в Денвър, има ранени

Най-малко 9 души са ранени при масова стрелба в Денвър, съобщи Си Ен Ен, като се позова на полицията.

Трима от ранените са в критично състояние. Останалите пострадали са с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Заподозреният за стрелбата също е бил прострелян.

Изглежда, че по време на пререкание, в което са участвали няколко души, са били произведени множество изстрели, съобщи полицейското управление на Денвър в Twitter, предава БТВ.

Стрелбата е станала часове, след като в понеделник вечерта „Денвър Нъгетс“ спечелиха първата си шампионска титла в НБА, но не е ясно дали стрелбата е свързана с празненствата в града.

От полицията съобщиха, че провеждат „сложно разследване“.

Alert: Officers are investigating a shooting in the area of 17th St. and Blake St. with one victim whose condition is unknown at this time. The circumstances and suspect info remain under investigation. pic.twitter.com/TaW4eTk5Il