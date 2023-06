Кола се изстреля от рампата на влекач и се разби

Драматични кадри на катастрофа от американския щат Джоржия засне камерата на местен шериф, предава Нова.

На записа автомобил излита във въздуха, след като се удря в неподвижната рампа на влекач.

На видеото се вижда как колата се приближава с висока скорост към влекача, който е спрял на магистралата, удря се в него и се издига във въздуха на височина няколко метра.

Джип се вряза в 25 новобранци от полицейска академия в Лос Анджелис

Шофьорката, 21-годишна жена от Флорида, е оцеляла при катастрофата, но според съобщенията е получила сериозни наранявания.

#WATCH: As Wild video shows a woman gets distracted while driving as her car flys through the air after launching off the ramp of a tow truck

#Lowndes | #GeorgiaWatch as Wild Jaw-dropping Body cam footage captured by Georgia Police shows the moment as a distracted woman… pic.twitter.com/noKPeSQnwu