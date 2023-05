Шофьор откри мечка на задната седалка на колата си

Жител на окръг Уашо в северната част на американския щат Невада беше шокиран, след като откри мечка на задната седалка на колата си.

На любителски кадри от мобилен телефон се вижда как полицаи от местната шерифска служба връзват дръжката на колата с дълго въже и се крият за дърво, за да успеят да освободят животното от автомобила.

Мечката успяла да излезе сама и не е застрашила намиращите се наблизо хора.

Мечка изскочи от кофа за боклук в училище

„Пролетта е активно време за популацията от мечки в Тахо и е добро напомняне да се пазим от мечки, когато се наслаждаваме на красивата природа”, написа в Twitter шерифската служба на окръг Уашо.

