Спасиха куче, затрупано в къща при торнадо в САЩ

Телевизионен екип спаси куче, затрупано в къща при торнадо в Лагуна Хайтс, Тексас, предава БНТ.

Журналистите отразявали бедствието, когато един от тях чул скимтене.

С намерена наблизо лопата мъжът частично освободил кучето. То обаче - вероятно от страх, първоначално не пожелало да излезе.

Благодарение на парче салам, което имал друг член на екипа, четириногото било извадено.

A dog rescue by an ABC News crew in Laguna Heights, Texas, was caught on camera as they covered EF1 tornado that struck the Rio Grande Valley area. https://t.co/tJlEpGnAzQ pic.twitter.com/7WL7rrdCRN