Странно изглеждащи риби откриха на плаж в Орегон

Няколко риби без люспи, с челюсти и огромни очи, които могат да бъдат открити само на повече от километър дълбочина в океана, са изплували на около 322-километрова отсечка от крайбрежието на щата Орегон и не е ясно защо, смятат учени и експерти, цитирани от БТА.

Т. нар. ланцетни риби живеят предимно в тропически и субтропически води, но за да се хранят, пътуват далеч на север до райони като Берингово море в Аляска. Тяхното гъвкаво тяло включва перка, наподобяваща платно, а месото им е желеобразно - по принцип не е нещо, което хората биха искали да ядат, според специалисти по риболов.

Бен Фрейбъл, ихтиолог, който ръководи колекцията от морски гръбначни животни в Института по океанография „Скрипс“ към Калифорнийския университет в Сан Диего, казва, че не е необичайно рибите ланцети да бъдат изхвърлени на плажовете, особено в Калифорния и Орегон и в други части на северната част на Тихия океан.

Морето изхвърли 4-метрово чудовище с рога в Испания (снимка)

Няма данни обаче каква може да е причината за изхвърлянето на дълбоководните риби на брега, каза Фрейбъл и нарече тази област „отворена за изследване“. Той добави, че не е ясно дали тези инциденти се случват по-често напоследък или просто се забелязват повече в ерата на социалните медии. Съобщенията за намиране на „странно изглеждащи“ ланцетни риби по плажовете датират още от 19-ти век, добави ученият.

В някои случаи рибите може да са се озовали на брега, след като са били нападнати от чайки, каза Фрабъл. Възможно е също да са се приближили твърде близо до плажа, преследвани от хищници, например морски лъв, добави ученият. Други изследовател изказват и хипотезата, че подобни инциденти могат да бъдат свързани с метеорологичните или климатичните условия в Тихия океан.

Fish with fangs are washing up on Oregon’s beaches, and biologists aren’t sure why https://t.co/EvFnxWoQvs pic.twitter.com/JOMTUAbd5o