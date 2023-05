Пиян шофьор погуби бъдеща звезда на световния тенис в тежка катастрофа

Дрю Хасенбайн, сочен за един от най-обещаващите таланти в тениса, загина едва на 14-годишна възраст в свирепа катастрофа в сряда след челен сблъсък в Ню Йорк с друг автомобил, който е карал в насрещното.

Това може би е една от най-ужасяващите катастрофи, които съм виждал от доста време. Колата изглежда така, сякаш е експлодирала, обясни пред медии началникът на полицията Стивън Фицпатрик.

В автомобила, в който се е возел Хасенбайн, са пътували още трима души – шофьорът на 17 г., и още двама младежи на 16 и 14 години. След удара шофьорът на другия автомобил – 34-годишния Амандийп Сингх, е избягал от мястото на инцидента. По-късно е бил заловен от полицията и било установено, че е шофирал под влиянието на алкохол.

Освен Хасенбайн е издъхнало и още едно от момчетата, с които е пътувал – Итън Фалковиц, също на 14 г., и негов приятел от тенис академията, в която спортували заедно.

В резултат от катастрофата е била ударена и трета кола, в която били 49-година жена и 16-годишен тийнейджър. Те са били приети в болница в тежко състояние, информира "Ню Йорк пост".

Срещу Сингх се очаква да бъдат повдигнати няколко обвинения, в т.ч. и бягство от мястото на произшествието.

Horrible news from Long Island: one of the boys killed was Drew Hassenbein, a highly-ranked young player who was chosen to perform the coin toss between Djokovic and Medvedev before the 2021 US Open men’s final. https://t.co/OL6DgS2X3r pic.twitter.com/cBXVRzn1hn