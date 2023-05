Въоръжен мъж откри стрелба и уби 8 души пред оживен търговски център в Тексас

Въоръжен мъж е застрелял осем души и е ранил най-малко още седем души пред оживен търговски център северно от Далас, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Стрелецът, за когото властите твърдят, че е действал сам, е бил убит от полицай, след като открил огън пред търговски център в град Алън, Тексас, съобщи на пресконференция началникът на местната полиция.

На същата пресконференция началникът на пожарната служба в Алън заяви, че неговите служители са откарали най-малко девет жертви с огнестрелни рани към болници в района, като две от тях са починали, три са в критично състояние и други четири са стабилни.

Здравната служба, която управлява 16 болници в района, заяви, че в нейните травматологични центрове са били приети осем от ранените, които са на възраст от 5 до 61 години. Тя не уточни в какво състояние са те.

На кадри от местни медии се вижда как полицейски служители бързат да изведат хората от търговския център, а коли на спешната помощ са паркирани в близост до входовете. По тротоарите пред търговския център се вижда кръв и покрити с бели чаршафи тела.

