Мечки влязоха в двор, за да поскачат на батут

Семейство мечки е проникнало в двора на момиче в Кънектикът.

Камерата за наблюдение заснела как мечките си играят на батута ѝ, пише ABC News.

Властите в щата казват, че това е 73-ият случай тази година, когато мечките се отбиват при хората.

Изгубени след зимен сън, животните идват при миризма на храна или отпадъци, но обикновено напускат района.

Неотдавна на видео бе заснет лос, който се промъкнал в киносалон в Аляска. Той решил да хапне пуканки.

BOUNCING BEARS: A group of bears enjoy some play time on a family trampoline in Connecticut. https://t.co/gnfADpQufz pic.twitter.com/EAtpWqbHOL