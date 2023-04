Ед Шийран даде свидетелски показания в дело за плагиатство на песен от Марвин Гей

©

Британската мегазвезда Ед Шийран даде свидетелски показания във Федералния съд в Манхатън в началото на процеса за авторски права по обвинение, че е заимствал класическа мелодия от песента на Марвин Гей "Let's Get It On", съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Наследници на Ед Таунсенд, съавтор на хита на Гей от 1973 г., твърдят, че Шийран, неговата звукозаписна къща "Уорнър мюзик" и издателят "Сони мюзик пъблишинг" им дължат дял от печалбите, защото според тях са копирали песента.

Процесът е първият от трите, пред които може да се изправи Шийран за прилики между двата хита.

Кийша Райс, адвокат на наследниците, запита Шийран за неговата песен "Take It Back", която съдържа стиха "плагиатството е скрито".

"Това са мои думи, да", каза Шийрън, облечен в тъмен костюм и светлосиня вратовръзка. "Мога ли да разкажа за контекста?"

Райс отговори, че ако има нужда от повече контекст, ще попита. Следващият й въпрос беше за видеоклип от шоу, в което Шийран изпълнява песента на Гей на живо като медли с "Thinking Out Loud".

Бен Кръмп, друг адвокат на наследниците, каза по-рано, че това изпълнение се равнява на признание от Шийран.

Шийран обясни, че понякога комбинира песни със сходни акорди на концертите си, но му стана неприятно, когато Райс прекъсна отговора му.

"Чувствам, че не искате да отговарям, защото знаете, че това, което ще кажа, всъщност ще е доста смислено", каза той.

Адвокатът на Шийран - Айлийн Фаркас, каза по-рано, че двете песни са различни и обърна внимание на съдебните заседатели, че не трябва да се позволява на ищците да "монополизират" акордна прогресия и мелодия, които са използвани в безброй песни.

"Никой не притежава основните музикални градивни елементи", каза Фаркас.

Ако съдебните заседателя решат, че Шийран е нарушил авторски права, процесът ще влезе във втора фаза, за да бъде определено дължимото обезщетение. Очаква се първият процес да продължи около седмица.

Това е вторият процес за една година срещу британския певец, текстописец и композитор. През април миналата година той спечели в дело, заведено от двама музиканти във Върховния съд в Лондон. Те го обвиняваха, че е копирал тяхна песен за мегахита "Shape of You".

