Почина актьорът и певец Хари Белафонте

Хари Белафонте, певецът и актьорът, който разби расовите бариери в САЩ, почина в дома си в Манхатън на 96 години, предаде BBC.

Той е една от най-успешните афро-американски поп звезди в историята.

Почина легендарен музикант

Отбеляза хитове с Island In The Sun, Mary's Boy Child и Day-O (The Banana Boat Song).

Но най-големите му постижения са като борец за гражданските права на чернокожите в САЩ, предаде dariknews.

Той е починал от застойна сърдечна недостатъчност, каза неговият говорител Кен Съншайн.

"You can cage the singer but not the song."



Born Harold George Belafonte, Jr. in Harlem, NY #OTD 1927 ... Celebrating 94 years with #HarryBelafonte! pic.twitter.com/CjbdL5L268