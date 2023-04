26-годишна учителка по физическо заряза свой ученик след 2-годишна връзка, той я издаде на полицията

26-годишна учителка по физическо възпитание бе обвинена, че е поддържала сексуални отношения със 17-годишен ученик от Пенсилвания.

Хана Март е изпратила съобщение до тийнейджъра да ѝ отиде на гости на 22 май 2021 г., около 2 ч сутринта. След това двамата имали сексуален контакт, посочиха от областната прокуратура в Нортхемптън.

Март, която е преподавателка в местното училище в Ийстън, призна, че е имала романс с въпросния ученик през май 2021 г. След раздялата им обаче именно тийнейджърът е този, който издава връзката им в полицията, уточнявайки, че двамата са били двойка до октомври 2022 г.

Миналия четвъртък Хана Март бе освободена от съда под парична гаранция в размер на 75 хил. долара.

От училището, където работи 26-годишната жена, отказаха коментар.

