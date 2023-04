ФБР арестува 21-годишен за изтичането на секретните документи на Пентагона

ФБР арестува заподозрян за изтичането на секретните документи на Пентагона.

Малко по-рано Вашингтон определи изтичането на класифицираната информация като умишлено, престъпно деяние - едно от най-големите в историята.

20-годишен е разкрил американската информация за войната в Украйна

Арестуваният е на 21 години. Той е работил във военна база и е имал достъп до чувствителна информация.

Разследването обаче продължава, тъй като ФБР подозира, че той е бил лидер на онлайн група, в която участвали още 20-30 младежи.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: AG Garland makes an announcement after the FBI makes an arrest in connection with the leaked classified documents investigation, sources say. https://t.co/R3h3bk4dIM https://t.co/O5GUV8AOSt