Поне две торнада удариха американския щат Арканзас късно снощи, съобщи местният филиал на телевизия CBS, информира Нова телевизия.

Най-малко 600 души са били тежко засегнати.

Метеоролозите предупредиха за риск от опасни бури и торнада в Средния Запад и южната част на САЩ

Местни служби съобщават, че има най-малко три жертви.

WATCH: @CharlesPeekWX drone footage shows destroyed structures, a derailed train, and the remains of a home on fire after a tornado tore through Wynne, Arkansas. pic.twitter.com/XiIJxpwuBU