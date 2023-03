Катастрофа между два хеликоптера на американската армия

Два хеликоптера "Блекхоук" от състава на 101-ва въздушнодесантна дивизия на САЩ са се разбили по време на тренировъчна мисия в окръг Триг, щата Кентъки, около 22:00 ч. в сряда, информира Си Ен Ен, позовавайки се на изявление от Форт Кембъл.

Какво се е случило с екипажите на бойните машини за момента остава неясно, казал говорител, когото цитира Ройтерс.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешиър заяви в публикация в "Tуитър", че е получил новината от Форт Кембъл за катастрофата, като посочва, че „се очакват смъртни случаи“, явно имайки предвид съдбата на екипажите на хеликоптерите.

На мястото на инцидента са пристигнали спасителни екипи.

Четирима военни загинаха при катастрофа на хеликоптер

Говорителка на щатската полиция на Кентъки заяви, че на случилото се са реагирали служители от различни институции. При инцидента няма засегнат жилищен район, допълват от полицията, предава БТА.

Two HH60 Black Hawk military helicopters crashed in Kentucky while on a training flight.



According to media reports, nine people died.



The reasons for the crash are still unknown.



