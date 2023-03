Кадри показват стрелеца от Нашвил, който уби 3 деца в училище

Полицията в САЩ показа кадри от стрелбата в училище в Нашвил.

28-годишният транссексуален Одри Хейл уби три деца и трима възрастни в частно християнско училище вчера.

Нападателят бил въоръжен с най-малко две полуавтоматични винтовки и пистолет, добави Дон Арън, говорител на полицейската служба на Нашвил. По думите на говорителя двама полицаи открили огън по Хейл във фоайето на училището и го застреляли.

Подобни масови стрелби се случват често в САЩ. Само от началото на 2023 г. вече са 89.

Президентът Джо Байдън призова Конгресът да предприеме мерки относно подобни прояви.

BREAKING: *Sensitive Content*



Security footage released showing transgender Nashville shooter Audrey Hale driving & shooting her way into the school building.pic.twitter.com/HiivhcXd2r