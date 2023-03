Мощното торнадо в Мисисипи взе най-малко 23 жертви

Най-малко 23 души загинаха и десетки бяха ранени, след като торнадо и силни бури връхлетяха американския щат Мисисипи късно снощи, заявиха от службата на Мисисипи за справяне с извънредните ситуации, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Четирима души са в неизвестност. Спасителни екипи търсят оцелели, след като бурята удари градчето Силвър Сити в западната част на Мисисипи, става ясно от изявление в "Туитър" на службата за справяне с извънредните ситуации.

Мощно торнадо удари Мисисипи

"За съжаление, очакваме тези цифри да се променят", казва службата във връзка с броя на загиналите. На снимки на разрушенията от засегнатите райони, появили се в медийното пространство, се виждат сринати сгради и преобърнати автомобили.

"My city is gone."



The mayor of Rolling Fork describes the devastation after tornado-spawning storms rolled through Mississippi overnight. At least 23 people have been killed. https://t.co/Qab5jBpVZA pic.twitter.com/ofEkmxgT83